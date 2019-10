Cloud : Google au top des certifications qui rapportent le plus

En Europe, quatre des dix certifications technologiques qui paient le plus concernent le cloud de Google et celui d’Amazon (AWS).

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Obtenir une certification cloud est un investissement qui rapporte. C’est ce que montrent les résultats d’une étude* publiée par Global Knowledege.

Globalement, 85% des 12 200 professionnels IT interrogés (87% dans la région EMEA) détiennent au moins une certification. Par ailleurs, un sur deux a obtenu une certification dans les 12 derniers mois. Et, plus de 6 sur 10 prévoient d’obtenir une certification supplémentaire dans les mois à venir.

Pour quel retour ? « Globalement, les salaires moyens des professionnels certifiés dépassent ceux des profils qui n’ont pas de certifications », a indiqué le groupe de formation technologique dans son rapport. Et le nombre de certifications obtenues impacte également positivement les rémunérations de répondants.

Or, « les salaires les plus élevés sont associés aux certifications du cloud computing. »

Et, dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), quatre des dix certifications qui rapportent le plus en Europe concernent le cloud.

Top 10 des certifications

Le salaire annuel moyen des informaticiens ayant obtenu la certification Professional Cloud Architect de Google Cloud Platform (GCP) est le plus élevé du top 10 EMEA.

1. GCP Cloud Architech (un salaire annuel moyen de 103 448 dollars)

2. TOGAF 9.1 – The Open Group Architecture Framework (99 402$)

3. GCP Data Engineer (97 175$)

4. CISSP – Certified Information Systems Security Professional (95 340$)

5. PRINCE2 Practitioner (87 987$)

6. AWS Certified Solutions Architect – Associate (87 641$)

7. AWS Certified Developer – Associate (86 457 $)

8. CRISC – Certified in Risk and Information Systems Control (85 427$)

9. Certified ScrumMaster (83 221$)

10. CISM – Certified Information Security Manager (83 193$)

Certes, la cybersécurité attire le plus de professionnels IT souhaitant certifiés leurs compétences et expertises.

Mais d’autres certifications cloud figurent aux 3e, 6e et 7e places du classement, à savoir : Google Cloud Professional Data Engineer (97 175$), AWS Certified Solutions Architect – Associate (87 641 dollars) et AWS Certified Developer – Associate (86 457 dollars).

*Plus de 12 200 professionnels et responsables IT ont interrogés dans le monde, dont 3 618 dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). source : « Global Knowledge – 2019 IT Skills and Salary Report »