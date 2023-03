5 certifications cloud pour booster sa carrière IT

Des compétences certifiées AWS, Azure, Google Cloud peuvent doper les parcours et orienter à la hausse les rémunérations d’experts.

Ingénieur cloud computing, ingénieur FinOps, architecte solutions… font partie des profils métiers IT les plus demandés du marché. La certification de compétences permet de se distinguer.

En outre, des compétences certifiées peuvent doper les parcours et orienter à la hausse les rémunérations d’experts, relève un rapport de Simplilearn, dont CRN s’est fait l’écho.

Aux Etats-Unis, le salaire annuel moyen des professionnels certifiés du cloud computing est compris entre 110 000 et 134 000 dollars. En France, il varie de 60 000 euros pour un architecte solutions en début de carrière à plus de 90 000 euros pour un ingénieur FinOps expérimenté.

5 certifications d’hyperscalers cloud

Voici 5 des certifications d’AWS, Azure et Google Cloud parmi les plus rémunératrices du marché.

1. AWS Certified Solutions Architect – Associate >

La certification Solutions Architect – Associate valide auprès des différents acteurs du marché les connaissances de professionnels acquises dans le cloud Amazon Web Services (AWS) : calcul, mise en réseau, stockage, base de données, déploiement et gestion applicative.

L’examen prend la forme de questions et réponses à choix multiples. Il atteste de la capacité de professionnels à concevoir des solutions optimisées pour la « performance » à l’aide d’AWS.

Amazon, IBM et Capgemini font partie des recruteurs potentiels de professionnels certifiés.

Coût de l’examen: 150 USD (135 EUR)

2. AWS Certified SysOps Administrator — Associate >

Obtenir la certification SysOps Administrator – Associate permet de valider une expérience du déploiement, de la gestion et de l’exploitation de charges de travail sur le cloud d’Amazon.

La mise en œuvre de contrôles de sécurité et d’exigences de conformité est également au menu.

Parmi les recruteurs potentiels se trouvent Capgemini et Oracle.

Coût de l’examen : 150 USD

3. Microsoft Certified Azure Administrator Associate >

Une expérience de la gestion et du suivi d’un environnement Microsoft Azure est requise.

L’obtention de la certification Azure Administrator Associate démontre les capacités de professionnels expérimentés à fournir des solutions et services (réseau, sécurité, base de données, développement applicatif et DevOps) en s’appuyant sur le cloud de Microsoft.

Accenture et Dell Technologies font partie des recruteurs éventuels.

Coût de l’examen : 165 EUR

4. Google Associate Cloud Engineer >

Configurer, planifier et déployer des solutions, en paramétrer l’accès et la sécurité… Les titulaires de la certification Associate Cloud Engineer peuvent témoigner de leur capacité à implémenter, surveiller et gérer des solutions d’entreprise en s’appuyant sur le cloud de Google.

L’examen prend la forme de questions à choix et sélections multiples.

La certification est valide pendant trois ans à partir de la date de certification.

Google, Deutsche Bank et Goldmann Sachs font partie des entreprises qui embauchent.

Coût de l’examen : 125 USD

5. Microsoft Certified Azure Fundamentals >

Services, charges de travail, sécurité, confidentialité, prix et support Azure…

Lacertification Azure Fundamentals valide des connaissances de base des services cloud et la manière dont ces services sont fournis avec Azure.

Coût de l’examen : 99 USD

Microsoft et Cognizant font partie des recruteurs potentiels.

(crédit photo © Shutterstock)