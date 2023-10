Cloud : une enquête antitrust contre AWS et Micrososft Azure au Royaume-Uni

Le régulateur britannique des communications (Ofcom) va demander cette semaine l’ouverture d’une enquête antitrust sur la domination d’AWS et de Microsoft Azure sur le marché britannique du Cloud, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier.

« La recommandation, émise pour la première fois par l’Ofcom en avril, sera conservée dans le rapport final de l’organisme sur la question, qui doit être publié jeudi » a indiqué l’une des sources à Reuters.

A cette date, l’ Ofcom avait annoncé que son étude de marché sur le Cloud avait révélé «des pratiques et des fonctionnalités susceptibles de limiter la concurrence», notamment «des frais élevés pour le transfert de données, des remises sur les dépenses engagées et des restrictions techniques».

AWS + Microsoft Azure = 70 % de parts de marché au Royaume-Uni

Selon ses observations, Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, détiennent une part de marché combinée de 60 à 70 %. Google Cloud, leur concurrent le plus proche, obtient avec une part de 5 à 10 %,

L’Ofcom indique que plusieurs critères observés sur le marché britannique sont susceptibles de déjouer les règles de la concurrence :

> Frais de sortie . Ce sont les frais que les clients paient pour transférer leurs données hors d’un cloud et les hyperscalers les fixent à des tarifs nettement plus élevés que les autres fournisseurs. Le coût des frais de sortie peut décourager les clients d’utiliser les services de plusieurs fournisseurs de cloud ou de passer à un autre fournisseur.



> Restrictions techniques à l’interopérabilité . Celles-ci sont imposées par les entreprises leaders qui empêchent certains de leurs services de fonctionner efficacement avec les services d’autres fournisseurs. Cela signifie que les clients doivent déployer des efforts supplémentaires pour reconfigurer leurs données et leurs applications afin qu’elles fonctionnent sur différents clouds.



> Remises sur les dépenses engagées . Ceux-ci peuvent bénéficier aux clients en réduisant leurs coûts, mais la façon dont ces remises sont structurées peut inciter les clients à utiliser un seul hyperscaler pour tous ou la plupart de leurs besoins en cloud, même lorsque des alternatives de meilleure qualité sont disponibles.

L’Ofcom avait indiqué son intention de publier son rapport final exposant ses conclusions et recommandations, y compris sa décision de mener une enquête de marché, au plus tard le 5 octobre 2023. Nous y sommes.

C’est désormais l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) qui va s’emparer du dossier pour une enquête plus approfondie.

Amazon, Microsoft, la CMA et l’Ofcom n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.