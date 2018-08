Cloud et VDI : Nutanix acquiert Frame

Le fournisseur américain de systèmes hyperconvergés Nutanix a confirmé acquérir Frame (Mainframe2). Le montant de l’opération est resté confidentiel.

L’entreprise Frame est basée à San Mateo (Californie). Elle est spécialisée dans la livraison/gestion en mode cloud d’applications et de postes de travail sous Windows.

En rachetant Frame, Nutanix renforce donc ses solutions d’infrastructure de bureau virtuel (VDI). Et, plus spécifiquement, de gestion des terminaux en tant que service (DaaS, ou Device as a Service). Les entreprises du mid-market sont plus particulièrement ciblées.

Multi-cloud

« Nous nous engageons à livrer à nos clients une offre DaaS multi-cloud robuste grâce à Frame », et ce avec le soutien de « nos partenaires », a déclaré Sunil Potti, directeur produit et développement de Nutanix, cité dans un communiqué.

La multinationale dit vouloir s’appuyer sur l’architecture nativement cloud de Frame pour assurer la compatibilité de l’offre avec Nutanix Xi Cloud et Google Cloud Platform. En plus d’AWS et de Microsoft Azure, avec lesquels Frame travaille déjà.

Par ailleurs, Nutanix va intégrer de nouveaux talents, des ingénieurs européens notamment. « Fournir à Nutanix sa première présence R&D en Serbie ouvre des possibilités passionnantes. Pour innover et aider Nutanix à devenir une entreprise de services cloud », a souligné dans un billet de blog Nikola Bozinovic, CEO de Frame.

Le rachat de Frame par Nutanix devrai être finalisé d’ici la fin septembre 2018.

(crédit photo de une © Nutanix)