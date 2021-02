Collaboration : Atlassian met à niveau Trello

Atlassian, éditeur australien de logiciels, met à niveau Trello, une solution de gestion de projets acquise pour 425 M$ par ses soins en 2017.

La plateforme, qui revendique dorénavant plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde, permet aux équipes de gérer leurs tâches et de collaborer.

Qu’apporte la mise à niveau ?

« Le modèle de visualisation d’informations depuis un tableau, des listes et des cartes [virtuelles] évolue pour aider les équipes à décloisonner les projets et à intégrer des outils tiers », a expliqué dans un billet de blog Michael Pryor, cofondateur de Trello et responsable produit chez Atlassian.

Les « vues » de Trello

En définitive, Atlassian a ajouté de nouvelles vues à Trello : une représentation chronologique (timeline), une autre depuis un calendrier (calendar), une vue de type tableur (team table) et, enfin, une vue d’ensemble (dashboard).

De surcroît, l’intégration a été renforcée avec plus d’une trentaine d’outils et de plateformes externes (Google Drive, Dropbox, Jira, Figma…). Et les développeurs tiers pourront créer des vues adaptées aux besoins spécifiques d’équipes.

Les nouvelles vues de Trello sont disponibles pour les abonnés Business Class et Enterprise. Enfin, pour ses 10 ans, Trello change de logo et de visuel.

