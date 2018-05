Conteneurs : HPE et Red Hat veulent accélérer les déploiements

Le partenariat étendu porte sur l’intégration d’OpenShift, la plateforme d’applications conteneurisées de Red Hat, et Synergy, l’infrastructure composable de HPE.

Pour accélérer la mise en production de conteneurs, Hewlett Packard Enterprise (HPE) confirme l’extension de son partenariat avec Red Hat.

Le nouvel accord porte sur l’intégration de Red Hat OpenShift, la plateforme d’applications conteneurisées de l’éditeur de technologies Open Source, avec HPE Synergy, la solution d’infrastructure composable du groupe informatique américain.

Les baies de stockage flash 3PAR et Nimble de HPE, et la technologie d’automatisation Ansible acquise en 2015 par Red Hat, sont également concernées. Une telle intégration vise à faciliter le passage en production de conteneurs à l’échelle de l’entreprise.

« Déployer un environnement conteneurisé à grande échelle dans un datacenter n’est pas simple », a déclaré dans un communiqué Niel MacDonald. Ce dernier est vice-président et directeur général de HPE BladeSystem et Synergy.

En somme, HPE et Red Hat veulent « accélérer l’adoption et le déploiement de Red Hat OpenShift avec les solutions HPE. De la preuve de concept à la mise en production ».

Devops

Ashesh Badani est vice-président et directeur général d’OpenShift chez Red Hat. Il met en exergue l’approche agile des développements et la modernisation de l’existant.

« Ensemble, Red Hat et HPE veulent fournir une solution basée sur les conteneurs. Celle ci doit permettre à la fois aux clients de développer des applications cloud native et des microservices, et de moderniser leurs applications héritées (Legacy) », a-t-il souligné.

Les deux partenaires proposeront également, via HPE Pointnext, des services de conseil et de mise en œuvre autour de la conteneurisation d’applications.

L’ensemble (services, logiciels et matériels) sera disponible à partir de l’été 2018.

