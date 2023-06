Emploi : Hexatrust et Cyberjobs font cause commune

L’association Hexatrust et le site de recrutement Cyberjobs officialisent leur partenariat.

Quel est leur constat ?

La cybersécurité souffre d’un déficit de professionnels qualifiés disponibles. Dans le même temps, les entreprises du secteur se livrent concurrence pour attirer les profils parmi les plus sollicités du marché. Aussi, le rapport de force peut être défavorable aux PME de la filière.

Pour trouver un certain équilibre, Cyberjobs, plateforme spécialisée, et Hexatrust, qui fédère des entreprises de cybersécurité et du cloud dit « souverain », se sont rapprochées.

Du jobdating au recrutement cyber

Quelle est l’ambition affichée par les partenaires ?

Les utilisateurs de Cyberjobs auront la possibilité d’accéder, depuis l’espace dédié d’Hexatrust, à l’ensemble des offres d’emploi de la centaine de membres de l’association. Quant aux adhérents d’Hexatrust, ils pourront bénéficier d’une CVthèque enrichie et proposer des jobdating virtuels « exclusivement » conçus pour l’organisation.

Cyberjobs conforte ainsi son réseau. La plateforme créée en 2018 à l’initiative d’Eden Forums revendique plus de 100 entreprises clientes et plus de 10 000 talents inscrits.

Hexatrust, de son côté, dit « aider ses PME et ses start-up à se rendre [plus] visibles sur le marché de l’emploi. » Des entreprises « souvent concurrencées par les acteurs étrangers. »

Inscrire la démarche dans la stratégie nationale d’accélération pour la cybersécurité est une autre ambition du collectif que préside Jean-Noël de Galzain, également CEO de WALLIX.

L’initiative fait suite à la publication au printemps dernier du catalogue Hexatrust 2023/2024 de solutions cyber françaises « clés en main ». On y trouve les offres de sociétés telles que Outscale, HarfangLab, Jalios, JameSpot, Mailinblack, Oodrive, YesWeHack et YoGosha.

Le guide s’aligne sur les 4 parcours recommandés par l’ANSSI en fonction du niveau de maturité et de vulnérabilité au risque cyber. Il adresse un large éventail d’entités, des plus modestes en ressources (humaines, financières et techniques) aux mieux dotées comme pourraient l’être les opérateurs d’importance vitale (OIV) ou de services essentiels (OSE).

(crédit photo © pinkeyes – Adobe Stock)