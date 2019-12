Cybersécurité : SentinelOne ouvre son unité SentinelLabs Research

SentinelOne a confirmé l’ouverture de son SentinelLabs Research. Dirigée par Vitali Kremez, l’unité alimente la première offre de renseignements sur les menaces (threat intelligence) du fournisseur de solutions de cybersécurité. Une offre proposée aux entreprises clientes sous la forme d’un service managé de surveillance et de reporting.

SentinelLabs fournit un accès sécurisé, 24/7, aux données de la plateforme, des rapports de veille sur les menaces et des indicateurs d’infections pour atténuer les menaces affectant les entreprises. Des mises à jour quotidiennes sont également proposées.

SentinelLabs se concentre plus particulièrement sur :

– la détection du trafic, le suivi des botnets et le lancement d’alertes ;

– la veille intelligente ;

– le conseil (stratégies de résilience, suivi et interruption des menaces).

Outre l’ingénieur américain Vitali Kremez, l’équipe de SentinelLabs compte également parmi ses membres, les chercheurs en sécurité Joshua Platt et Jason Reaves.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Vitali, Joshua et Jason, qui forment l’épine dorsale de notre plateforme publique de veille sur les menaces », a déclaré Tomer Weingarten, CEO de SentinelOne.

En plus de son offre de renseignements sur les menaces, SentinelLabs a également créé un espace Slack destiné à la communauté de la sécurité IT. Le fournisseur ambitionne ainsi de renforcer la protection de ses clients « contre les vecteurs d’attaques sophistiqués qui menacent leurs activités. »

crédit photo : Ecole polytechnique / Paris / France on Visual hunt / CC BY-SA

