Cybersécurité : Thalès change de dimension avec l’acquisition d’Imperva

Done deal ! Pour 3,6 milliards $, Thalès fait un grand bond en avant dans la cybersécurité avec l’acquisition d’Imperva auprès du fonds Thoma Bravo. L’opération devrait être bouclée début 2004 après les autorisations légales.

Avec un chiffre d’affaires de 500 millions $ et 1400 salariés, Imperva fait changer de dimension à Thalès qui réalise sa plus grosse acquisition depuis le rachat de Gemalto en 2017 pour 4,8 milliards € au nez et à la barbe d’Atos.



Crée en 2002 et spécialisée dans la protections des applications et des APis, Imperva revendique 35 % de ses clients figurant dans le « Fortune 100 ». Parmi les solutions de son portfolio mises en avant par Thalès, on relève un pare-feu applicatif (WAF) et une plate-forme Cloud de sécurité des données.

L’offre du nouvel ensemble va s’articuler autour de trois types de produits : l’identité, la sécurité des données et la sécurité des applications .

Thalès + Imperva = 2,4 milliards € de CA

Désormais, le chiffre d’affaires annuel des activités cyber du groupe français est de 2,4 milliards € et les objectifs de croissance de son activité sont fixés entre 6 % et 7 % sur la période 2024/2027.



« L’acquisition d’Imperva marque une étape majeure dans la stratégie de cybersécurité de Thales. Avec cette acquisition, nous (…) franchissons une étape importante vers notre ambition de construire un acteur intégré mondial de la cybersécurité de classe mondiale, offrant un portefeuille complet de produits et services. » indique que Patrice Caine, Président-directeur général de Thales dans un communiqué.

Au terme de l’opération, Thales devrait regrouper toutes ses activités cyber civiles (actuellement réparties au sein de l’activité Identité et Sécurité Numériques- DIS- et de son activité Défense & Sécurité) au sein d’une division unique baptisée Digital Identity and Security (DIS).

« Cette acquisition permet au Groupe de fixer de nouveaux objectifs financiers pour DIS. Au cours de la période 2024-2027, le chiffre d’affaires de DIS devrait connaître une progression annuelle organique de 6 à 7 % pour atteindre un chiffre d’affaires compris entre 5,4 et 5,5 Mds € en 2027. Sa marge d’EBIT devrait atteindre 16,5% la même année » explique Thalès.

Ces derniers mois, le groupe français a multiplié les rachats pour renforcer le business son activité cyber, un secteur en pleine croissance. En mai dernier, il annonçait ceux de S21sec et Excellium pour 120 M€ puis OneWelcome pour 100 M€, quelque mois plus tard.