Deep Learning : SAS et Nvidia font cause commune

Après avoir annoncé investir 1 milliard de dollars sur trois ans dans l’intelligence artificielle (IA), l’éditeur de logciels SAS a confirmé son partenariat IA avec le groupe Nvidia.

L’accord négocié entre les deux parties porte sur différents domains d’application de l’IA, dont l’apprentissage automatique (machine learning) et profond (deep learning), la vision par ordinateur (computer vision) et le traitement du langage naturel.

GPU et data science

Pour Ian Buck, vice-président et directeur accelerated computing chez Nvidia, la technologie de Nvidia couplée à l’offre dédiée de SAS doit permettre aux entreprises « d’accélérer l’ensemble de leur workflow de data science pour innover, ajouter de nouveaux services et augmenter leur rentabilité.»

Il s’agit surtout d’assurer l’intégration et le support renforcé des technologies de Nvidia, ses processeurs graphiques (GPU) et ses bibliothèques d’accélération AI CUDA-X pour la data science et l’IA, avec l’offre IA de SAS, dont SAS Visual Data Mining and Machine Learning et SAS Event Stream Processing de la gamme Viya.