Développeurs : Apple ouvre un accélérateur en Chine

Apple annonce l’ouverture d’un accélérateur, baptisé Design Development Accelerator, pour aider à la conception et au développement d’applications pour iPhone en Chine.

Le pays compte plus de 2,5 millions de développeurs, incluant Taiwan et Hong-Kong, qui ont déjà récolté plus de 29 milliards de dollars grâce aux ventes d’applications sur l’App Store.

«Les développeurs locaux chinois ont lancé un grand nombre d’applications populaires qui dominent le monde sur l’App Store, et nous sommes fiers de saisir cette occasion pour les aider à se développer», a déclaré Xie Enwei, responsable des relations avec les développeurs chez Apple pour le marché chinois.

La firme à la pomme espère ainsi contribuer à améliorer la qualité des contenus proposés aux usagers, ce qui en retour nourrira les dépenses dans son écosystème de produits et de services.

« Situé dans la nouvelle zone de Pudong à Shanghai, l’accélérateur servira de centre de communication pour les développeurs de toutes les plateformes et de toutes les tailles, y compris iOS, iPadOS, watchOS, macOS et tvOS » indique Apple.

Apple : 15% des revenus réalisés en Chine

La Chine est un marché crucial pour Apple qui en tire plus de 15% de ses revenus.

Mais les tensions commerciales entre Pékin et Washington ont d’ores et déjà eu un impact négatif sur cette dynamique.

Dans un courrier adressé aux actionnaires en amont de la présentation des chiffres du premier trimestre, le P-dg d’Apple Tim Cook avait indiqué que la fréquentation dans les boutiques et les réseaux partenaires avait décliné au fil des semaines.

L’accélérateur organise des conférences, des séminaires et des sessions de réseautage pour les développeurs. L’accès est gratuit.

Une structure similaire a été ouverte il y a deux ans en Inde à Bangalore.