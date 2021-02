Développeurs : compétences cloud et open source, un duo gagnant ?

IBM, rapport à l’appui*, met en exerge les compétences open source attendues par le marché de profils techniques évoluant dans un environnement cloud hybride.

3440 développeurs et responsables d’équipes de développement ont participé à l’enquête menée l’automne dernier à la demande de « Big Blue », en coopération avec O’Reilly Media.

Quels résultats retenir du sondage ?

Plus de 85% des professionnels interrogés utilisent et déploient des logiciels libres et open source (FOSS) dans le cadre de leurs missions. 94% estiment que les solutions open source sont aussi performantes, voire « meilleures » que les logiciels propriétaires.

Lors du choix d’un fournisseur cloud, 7 répondants sur 10 s’orientent en priorité vers ceux dont les services sont basés sur un socle technique open source.

Quel est le pari gagnant pour une évolution de carrière ?

Doper son CV grâce à l’OSS

Certes, 35% des répondants se concentrent sur des compétences liées à une plateforme cloud spécifique (comme AWS, Azure de Microsoft ou Google Google, par exemple).

Mais la grande majorité (65%) préfère disposer de compétences associées aux technologies open source qui soutiennent le cloud hybride et les services de multiples fournisseurs. En outre, Linux (noyau/OS), Kubernetes (conteneurs), Istio (service mesh, soit le maillage de services), PyTorch (framework Python pour le deep learning) ou encore des bases de données open source, font partie des technologies privilégiées.

Aussi, 65% des développeurs considèrent que les contributions apportées à des projets open source « impressionnent » et ouvrent davantage de perspectives professionnelles.

Ces résultats viennent conforter les propres choix stratégiques d’IBM dans ce domaine, dont le rachat de Red Hat pour 34 milliards $ annoncé en 2018 et finalisé l’année suivante.

*(source : « The Value of Open Source in the Cloud Era » par O’Reilly pour IBM, février 2021).