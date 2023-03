Docker : imbroglio sur la fermeture d’un produit

Docker s’y est-il mal pris ou sa démarche était-elle volontaire ? L’éditeur a en tout cas semé une certaine panique au sujet des comptes d’équipes gratuits.

Ces derniers n’existent plus à son catalogue, mais les utilisateurs ont pu y conserver l’accès. Un sursis qui prendra fin le 13 avril… et qui aura des conséquences à périmètre plus large. Docker supprimera effectivement, trente jours après cette date, les organisations dont ces équipes sont membres.

La première communication, adressée le 14 mars par e-mail aux utilisateurs concernés, était pour le moins nébuleuse. Dans les grandes lignes, il semblait falloir comprendre : « Si vous ne prenez pas un abonnement payant*, votre compte sera supprimé, images comprises ».

Is Docker saying that the OSS openfaas organisation on Docker Hub will get deleted if we don’t sign up for a paid plan?

What about Prometheus, and all the other numerous OSS orgs on the Docker Hub?

cc @justincormack pic.twitter.com/FUCZPxHz1x

— Alex Ellis (@alexellisuk) March 14, 2023