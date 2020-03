Droit à l’oubli : Google gagne la 2ème manche face à la France

Google n’a pas obligation d’appliquer le « droit à l’oubli » au delà des frontières de l’Union européenne. Le Conseil d’Etat l’a confirmé le 27 mars en annulant une délibération de la Cnil de mars 2016, qui condamnait le moteur de recherche à une amende de 100 000 € sur cette question.

Une décision logique dans la mesure où c’est le Conseil d’Etat qui avait saisi la Cour européenne de justice (CUEJ). Et cette dernière avait tranché en faveur de Google en septembre

saisie justement par le Conseil d’État dans le cadre de cette affaire, avait décidé en septembre dernier que le droit à l’oubli des internautes européen ne pouvait s’appliquer qu’en Europe et non à l’extérieur de ses frontières.

pour avoir limité le « droit à l’oubli » aux seules versions européennes du moteur de recherche.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.