Prévue le 23 mars, l’IPO de Dropbox sur le Nasdaq devrait la valoriser à près de 8 milliards $. La fourchette du prix de l’action est fixé entre 18 et 20 euros.

Prévue ce vendredi, la première cotation de Dropbox sur le Nasdaq se présente sous les meilleurs auspices. Le spécialiste du partage et du stockage de données a relevé la fourchette de son prix d’introduction à 18-20 euros, soit 2 euros de plus que le prix communiqué le 12 mars.

Dans ces conditions, il peut espérer lever un maximum de 720 millions $ pour une valorisation de 7,85 milliards de dollars (6,4 milliards d’euros) au plus.

500 millions d’utilisateurs

A l’issue de l’opération, les deux cofondateurs Drew Houston et Arash Ferdowsi détiendront respectivement 22% et 8% du capital. Le fonds d’investissement Sequoia Capital conservera une participation de 21,1%. On sait aussi que la branche de capital-risque de Salesforce va acheter 100 millions de dollars d’actions ordinaires de catégorie A dans le cadre d’un placement privé au prix de l’introduction.

Dropbox revendique 500 millions d’utilisateurs, dont 11 millions à ses offres payantes, et un chiffre d’affaires de 1,11 milliard $ en 2017 dont la moitié est réalisé hors des Etats-Unis.

Dans son dossier d’introduction remis à la Securities and Exchange Commission (SEC), elle indique qu’elle a réduit sa perte nette à 111,7 millions $ en 2017 contre 210,2 millions un an plus tôt.