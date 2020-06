Dropbox donne un coup d’accélérateur sur les fonctionnalités natives

Sur Dropbox, signature électronique rimera bientôt avec HelloSign. En tout cas par défaut.

Le groupe américain donne la priorité à cette solution dont il a fait l’acquisition l’an dernier.

Le résultat : une fonctionnalité native d’e-signature aujourd’hui ouverte en bêta privée. La disponibilité générale interviendra en juillet.

Autre lancement en bêta : celui de l’App Center. Ce kiosque d’applications tierces apparaîtra sur la gauche de l’interface web. Une quarantaine de partenaires y sont pour le moment référencés.

Bêta également pour le gestionnaire de mots de passe Dropbox Passwords. L’outil résulte lui aussi d’une acquisition (celle de Valt, annoncée fin 2019). Il repose sur une application séparée, accessible pour l’heure sur iOS et Android (Windows et Mac à venir).

Sur le volet sécurité, il y aussi Dropbox Vault. Il consiste en un espace de stockage doté d’une protection supplémentaire (un code PIN à 6 chiffres). Seuls les utilisateurs autorisés peuvent l’ouvrir, et uniquement sur les applications Dropbox (web, bureau, mobiles).

Vault et Passwords seront accessibles à partir du premier échelon de l’offre payante, à savoir le forfait Dropbox Plus. Il inclut 2 To de stockage pour 11,99 € TTC par mois.

