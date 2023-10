Écoconception web : les 10 meilleurs élèves du CAC 40

L’écoconception digitale, enjeu acquis pour le corporate… et non acquis pour le business ? L’agence Razorfish (Publicis Groupe) et le collectif Green IT concluent en ce sens leur baromètre 2023.

Ces conclusions s’appuient sur la mesure, en mai-juin, du score de performance environnementale de sites web, à partir d’une ACV simplifiée basée sur l’outil EcoIndex. Trois paramètres techniques sont évalués et pondérés en fonction de leur contribution aux impacts écologiques : poids de la page (x1), nombre de requêtes HTTP (x2) et complexité du DOM (= nombre d’éléments de la page ; x3).

On a plus précisément pris en compte les 10 pages les plus visitées sur :

– Chacun des 40 sites corporate du CAC 40

– Les 40 sites e-commerce les plus visités par les Français (classement E-commerce Nation, 2e semestre 2022)

– Les sites des 28 licornes françaises (liste Junto)

La première édition du baromètre, en 2022, avait englobé un périmètre plus restreint : 90 sites. Ceux du CAC 40 étaient déjà dans l’échantillon, en plus d’un « top 50 web » (top 20 des sites marchands + top 20 des sites d’information et divertissement + top 10 des services publics).

D’une année sur l’autre, le score moyen du CAC 40 a crû de 6 points, atteignant 40/100. Les trois quarts des sites ont gagné en performance environnementale. Dans le top 10, présenté ci-dessous, seuls EssilorLuxottica et Vinci font exception à cette progression.

Entreprise Score Évolution 2022-2023 Unibail-Rodamco-Westfield 65 ↑ ArcelorMittal 60 = ENGIE 60 ↑ Publicis Groupe 58 = EssilorLuxottica 56 ↓ Crédit Agricole 55 ↑ AXA 54 ↑ Orange 53 ↑ TotalEnergies 52 ↑ Vinci 51 ↓

Écoconception : les sites marchands loin des sites informationnels

Les sites vitrines des licornes atteignent le même score moyen (40/100), caractéristique des sites à nature informationnelle, font remarquer les auteurs du baromètre.

Sur les sites à nature commerciale, c’est une autre paire de manches. Le score moyen dans la catégorie e-commerce s’élève à 23/100. Dans l’absolu, c’est mieux qu’en 2022 (+5 points) ; mais il n’y a pas d’augmentation à isopérimètre.

Dans le secteur du voyage (31/100), on s’en sort mieux que les distributeurs (31/100 sur l’alimentaire ; 24/100 sur le non alimentaire), qui ont, entre autres, la contrainte du catalogue produits. Et que les sites beauté, mode et sport (15/100), qui ont notamment la contrainte de l’image de marque.

Site marchand Score Trainline 54 Leclerc Drive 47 Uber Eats 42 eBay 42 Leclerc 41 AliExpress 38 Air France 35 Booking.com 31 Airbnb 30 Etsy 29

L’an dernier, les sites d’information et d’infodivertissement (27/100) et ceux des services publics (37/100) s’en sortaient mieux que les sites marchands (18/100). En intégrant le CAC 40, le score moyen global était de 29/100. Cette année, il monte à 32/100. Les licornes (36/100) y contribuent modérément. Leur valorisation a un effet négatif sur leur score.

Licorne Score NW Groupe 65 Meero 61 Deezer 59 Lydia 58 Ecovadis 56 Payfit 44 BlaBlaCar 44 Talend 43 Voodoo 42 Exocet 42

Illustration © peach_fotolia – Adobe Stock