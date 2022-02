Elasticsearch : fin du conflit pour Amazon ?

Fin du conflit entre Amazon et Elastic ? Un an après les premières hostilités publiques, les choses s’apaisent. Tout du moins en façade. Les deux entreprises viennent en l’occurrence de solder officiellement le principal différend qui les opposait encore.

Au cœur de l’affaire, il y a l’exploitation du moteur Elasticsearch par AWS. À l’origine, l’essentiel du code source était sous une licence permissive (Apache 2.0). Elastic, porteur du projet, estimait que la branche cloud d’Amazon s’en nourrissait sans contribuer en retour. Il avait fini par changer son système de licence. Tout en portant plainte contre le groupe américain pour violation de code propriétaire et de marque. Dans son viseur, l’offre managée Amazon Elasticsearch Service. Et son substrat maison : l’Open Distro, déclinaison d’Elasticsearch dotée de fonctionnalités supplémentaires (SQL, sécurité, machine learning…).

Ne dites plus Elasticsearch, mais OpenSearch

Sur la question du code propriétaire, et face au changement du système de licence, Amazon a « mis en veille » l’Open Distro. Et lancé, sous la bannière OpenSearch, un fork fondé sur le code source ouvert d’Elasticsearch 7.10. Ouvert au public en avril dernier, il est stable depuis l’été. Au-delà du moteur, il englobe l’outil de visualisation Kibana (OpenSearch Dashboards) et comprend plusieurs extensions (sécurité, réplication, gestion d’index, observabilité…). L’Open Distro a convergé vers lui.

On l’aura constaté à la lecture de l’extrait ci-dessus : il n’est plus question d’Elasticsearch Service, mais d’OpenSearch Service. Ce qui résout le volet violation de marque. Désormais, sur l’ensemble du catalogue AWS, seuls les produits « made in Elastic » porteront la marque Elasticsearch.

AWS s’est engagé à poursuivre la maintenance des versions Apache 2.0 d’Elasticsearch. Qui resteront, sur une durée indéterminée, une option pour son offre managée. Les nouvelles fonctionnalités vont cependant exclusivement vers OpenSearch.

