Middelware : comment Elemential veut “démocratiser” la blockchain

Dans le domaine de la blockchain, Elemential veut mettre de l’huile dans les rouages en facilitant la création et la gestion de services basés sur cette technologie.

S’agissant d’une nouvelle technologie, la blockchain peut rapidement devenir un casse-tête pour les développeurs qui décident de baser leurs applications dessus.

Un middleware pour l’orchestration

A cet effet, la start-up basée à Bombay en Inde veut supprimer l’administration de la blockchain, qui se traduit pour les développeurs par de nombreuses heures passées à sa maintenance et sa configuration.

Mais, l’automatisation de tous les processus découlant de la blockchain n’est pas chose triviale dans la mesure notamment où il n’y a pas un administrateur unique.

Afin de relever ce défi, Elemential a développé Hadron, un middleware pour l’orchestration, ainsi qu’un protocole décentralisé pour les communications administratives baptisé FNP (acronyme anglais de Federated Network Protocol).

“Ce que nous essayons de résoudre ici est la logistique de la prise de décision décentralisée pour les réseaux d’entreprise à grande échelle“, explique Raunaq Vaisoha, P-DG d’Elemential.

Une véritable gageure

En effet, la coordination d’une décision sur des activités essentielles telles que l’ajout ou la suppression de membres du réseau, la conception de réseaux et la mise à l’échelle du réseau nécessite une méthode fédérée de prise de décisions plutôt qu’une approche centralisée.

Elemential désire faire de la gestion d’un réseau blockchain une expérience sans risque, transparente et simple.

Démocratiser l’usage de la blockchain

Aussi simple que WordPress l’est pour la création et la gestion de sites Web, la start-up n’hésitant d’ailleurs pas à se qualifier de « WordPress de la blockchain ».

«L’orchestration et la gestion de blockchain constituent un défi fondamental dans l’écosystème de la blockchain, un obstacle aux implémentations évolutives», estime Raunaq Vaisoha. “Avec Hadron, notre objectif est de faire de la gestion d’un réseau blockchain un processus facile avec une courte courbe d’apprentissage.”

Fondé en 2016 par Aaryaman Vir Shah et Raunaq Vaisoha, Elemential travaille avec le National Stock Exchange d’Inde et plusieurs autres clients pilotes dans divers cas d’utilisation allant du KYC (Know your customer), du financement du commerce, de la réconciliation, de la gestion du consentement…

Courant avril, Elemential, a bénéficié d’un tout premier financement, sous la houlette de Matrix Partners India. Parmi le panel d’investisseurs de ce tour de table, on peut citer Amrish Rau, Investopad, Digital Currency Group, Hinduja Group, Lightspeed India, Eight Innovate, Amit Ranjan, Prashant Malik…

(Crédit photo : @Montri Nipitvittaya-Shutterstock)