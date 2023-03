Emploi IT : AWS plie mais ne rompt pas

Le fournisseur cloud Amazon Web Services (AWS) sera lui aussi impacté par les réductions d’effectifs engagées dans le secteur des technologies.

Amazon, maison mère de l’hyperscaler, a annoncé lundi 20 mars supprimer 9000 emplois supplémentaires au sein du groupe. Cette deuxième vague vient s’ajouter aux 18 000 suppressions de postes déjà signalées en janvier par la multinationale américaine.

Outre AWS, les nouvelles suppressions chez Amazon concernent une fois de plus la division People, Experience and Technology (PXT), en charge des ressources humaines. Le service de streaming vidéo Twitch et le département publicité sont également ciblés.

Le CEO d’Amazon Andy Jassy, qui a lui-même initié la création d’AWS en 2003, a cité dans un billet de blog « l’économie incertaine dans laquelle nous vivons et des incertitudes concernant l’avenir proche » pour justifier le fait de rationaliser davantage les coûts et les effectifs.

AWS reste le chef de file du cloud d’infrastructure

Amazon avait fortement accéléré ses recrutements pendant la pandémie de Covid 19. Ainsi, son effectif mondial a doublé entre le printemps 2020 et le début d’année 2022. Il était alors question de soutenir la demande portée par l’hybridation accélérée du travail et de l’apprentissage (à distance et en présentiel). Depuis, la donne a changé.

Il s’agit désormais pour le distributeur en ligne d’adapter l’activité au repli de la demande.

Pour son unité Amazon Web Services c’est une première à cette échelle.

La filiale cloud sera donc bien impactée, mais elle demeure solide. En effet, AWS reste le chef de file du cloud public d’infrasctructure devant Azure et Google Cloud. En outre, AWS a affiché une croissance de 20% de ses revenus au 4e trimestre 2022. Mais la dynamique est bien moins marquée qu’elle ne l’était en début d’année dernière (+37% en glissement annuel).

Dans ce contexte, des profils techniques seront amenés à quitter AWS d’ici la fin avril 2023.

Bien d’autres organisations du secteur numérique ont décidé de réaligner leurs effectifs.

Depuis l’été dernier, plus d’un millier d’entreprises actives dans les technologies de l’information ont supprimé près de 200 000 postes, dont ceux d’ingénieurs et de spécialistes des données. Mais ces suppressions impactent encore peu le marché de l’emploi IT.

Chez Amazon, qui employait 1,54 million de personnes globalement fin 2022, les licenciements annoncés cette année représentent 1,7% des effectifs.