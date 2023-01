Emploi IT : AWS épargné par les réalignements ?

L’hyperscaler sera-t-il épargné par les réalignements engagés dans le secteur des technologies ?

La semaine dernière, Amazon, maison mère d’AWS, a confirmé 18 000 supressions de postes dans le monde, soit environ 1% de l’effectif total de la mutinationale américaine.

Le distributeur en ligne a fortement accéléré ses recrutements pendant la pandémie de Covid 19. Son effectif mondial ayant doublé entre le printemps 2020 et le début d’année 2022.

Depuis, la donne a changé. Il s’agit désormais d’adapter l’activité au repli de la demande.

Cependant, sa filiale cloud serait peu impactée, selon des sources proches du dossier citées par CRN.

Ainsi, AWS reste le solide chef de file du cloud public avec une croissance de 27% de ses revenus au troisième trimestre 2022. Mais la dynamique reste en deçà de celle enregistrée un an plus tôt.

Dans ce contexte, le gel de certains recrutements est effectif depuis la fin d’année dernière.

Amazon Stores et PXT impactés

Andy Jassy, CEO d’Amazon, s’est exprimé dans un billet de blog. « Plusieurs équipes sont impactées, cependant, la majorité des suppressions se fait dans nos Amazon Stores et au sein de notre organisation PXT [People, Experience and Technology] », a déclaré le dirigeant.

Un temps assistant technique du fondateur Jeff Bezos, Andy Jassy a lui-même initié la création d’Amazon Web Services (AWS) en 2003. Avant d’être promu CEO d’Amazon au printemps 2021, il était depuis 2016 directeur de l’entité qui domine le marché des services cloud d’infrastructure (IaaS), devant Microsoft Azure et Google Cloud.

Andy Jassy a précisé que les collaborateurs, ou leurs représentants en Europe, impactés par les suppressions de postes chez Amazon, seront contactés à partir du 18 janvier. Le groupe dit avoir communiqué publiquement avant cette date, car un initié a divulgué en externe l’information.

Pour la multinationale, il s’agit du plan est le plus étendu révélé ces derniers mois par de grands groupes du secteur des technologies et du e-commerce. « Amazon a résisté aux incertitudes et difficultés économiques dans le passé, et nous continuerons de le faire », a ajouté Andy Jassy.