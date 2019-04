Anthos : Google lance une plateforme de gestion d’applications compatible avec AWS et Microsoft Azure

Anthos permet de gérer les applications sur site ou dans le Cloud depuis GCP mais aussi Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS).

A l’occasion de sa conférence annuelle Google Cloud Next, le géant californien a présenté Anthos, une plateforme de gestion d’applications sur site et dans le Cloud.

Sa particularité : prendre en charge Google Cloud Platform (GCP) mais aussi les services cloud tiers Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). Une solution multi-cloud qui évitera aux administrateurs et aux développeurs d’avoir à gérer différentes API.

Anthos repose sur Cloud Services Platform qui sert à construire et gérer des services sur GCP ou sur site. Il utilise des API ouvertes et Google Kubernetes Engine (GKE) qui assure des mises à jour et des correctifs de sécurité automatiques.

Dell EMC, HPE, Intel, Lenovo, VMware et Cisco adoptent Anthos

La solution s’accompagne d’Anthos Migrate (disponible en version beta) qui migre automatiquement les machines virtuelles sur site ou d’autres services cloud dans des conteneurs en GKE sans avoir à apporter la moindre modification préalable.

Google peut se prévaloir du ralliement de plusieurs partenaires qui vont adopter Anthos sur leurs infrastructures d’hyperconvergence : Dell EMC, HPE, Intel et Lenovo, VMware.

Cisco gèrera l’intégration d’Anthos avec ses datacenters, ses technologies réseau et de sécurité.

Par ailleurs, plus d’une vingtaine d’éditeurs de logiciels se sont engagés à intégrer Anthos, dont Netapp, Citrix, DataStax, GitLab et Splunk.