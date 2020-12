ESN : la résilience du numérique français se confirme

L’industrie des services informatiques et du logiciel en France résiste mieux à la crise économique et sanitaire que prévu, relève Syntec Numérique.

L’industrie du logiciel et des services informatiques est moins impactée par la crise sanitaire (Covid-19) et économique que prévu initialement. C’est ce que montrent le bilan et les perspectives du marché rendus publics jeudi 3 décembre par Syntec Numérique.

Selon le syndicat professionnel, le chiffre d’affaires du secteur est attendu en repli de -4,6% sur l’ensemble de l’année 2020. Il n’est donc plus question d’une baisse de -6,7% comme le redoutait cet été l’organisation qui va fusionner l’an prochain avec Tech’In France.

La situation varie d’un métier à l’autre.

Le secteur des ESN (entreprises de services du numérique), qui représente plus de 60% des revenus de cette industrie, reculerait finalement de -4,2% sur l’année 2020. Un taux inférieur de deux points à ce que prévoyait Syntec Numérique en juillet dernier. Le cloud et la cybersécurité restent « les leviers prioritaires de la reprise » pour les ESN.

Moins bien loties, les entreprises du conseil en technologies, dont la R&D externalisée d’industries fortement impactées par la crise (aéronautique, industrie automobile…), devraient afficher une décroissance à deux chiffres cette année (-12,3%).

Ce sont les éditeurs de logiciels qui s’en sortent le mieux. Ils devraient connaître une croissance de +0,3% de leurs revenus cette année. Une croissance portée par le SaaS et les logiciels outils (analyse, intégration, orchestration de données…), essentiellement.

Croissance retrouvée en 2021 ?

En 2021, le secteur numérique anticipe une croissance de +1% globalement.

« Ce rebond reste toutefois limité et conditionné à la situation économique des clients : les renégociations de contrats fournisseurs (donc de pression sur les prix) constitueront la deuxième priorité en matière d’IT pour 60% des clients des entreprises du numérique, qui ont déjà lancé ou lanceront des projets en ce sens en 2021″, a rapporté Syntec Numérique.

C’est pour les éditeurs de logiciels que la reprise serait la plus rapide, avec +3,8% de croissance anticipée en 2021; suivis par les ESN (+1,1% de croissance). Le rebond sera plus lent du côté ICT (ingénierie et conseil en technologie) et ces entreprises devraient encore être en décroissance en 2021 (à hauteur de -3,3%).