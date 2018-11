ETL Cloud : pourquoi Talend rachète Stich

Le fournisseur de solutions d’intégration et de gestion de données va débourser près de 60 millions de dollars en cash pour mettre la main sur Stitch

” La plupart des départements métiers et les petites entreprises n’ont pas la bande passante, et parfois les compétences nécessaires pour utiliser les solutions existantes, ce qui occasionnent des retards et des opportunités non exploitées ou une mauvaise expérience client ” explique-t-on chez Talend.

La solution de la start-up, renommée Stitch Data Loader, permet aux différents collaborateurs (data scientistes, analystes, ingénieurs) des métiers de charger rapidement leurs data warehouse et data lake dans le cloud.

L’utilisation du service est gratuite jusqu’à 5 millions de lignes par mois. Au-delà, l’abonnement mensuel s’échelonne de 100 à 1 000 dollars, pour plus ou moins d’utilisateurs, de sources connectables et de prestations d’assistance.

SaaS et bases de données

En plus du data warehouse d’Amazon, on trouve d’autres destinations dont BigQuery (Google), Snowflake et PostgreSQL. Côté sources, Stitch fonctionne avec des outils SaaS (Facebook Ads, Google Analytics, Salesforce…) et des bases de données (Amazon Aurora, MongoDB, MySQL…).Des connecteurs ont également été développés par la communauté (GitHub, Taboola, Zendesk Chat…) sur la base du framework Singer. Une API et un client JavaScript – à intégrer dans les web apps – sont disponibles en complément.

Au-delà de l’importation des données, Stitch les prépare pour une exploitation dans les outils d’analyse (FusionCharts, Power BI…).

“Cette acquisition devrait contribuer à renforcer notre proposition de valeur auprès des partenaires de l’écosystème cloud, dont les partenaires de data warehouse tels que AWS, Azure, Google et Snowflake.” explique Talend.

