FIC 2019 : l’alliance CIX-A cible les entreprises du CAC 40

Partenaire du Forum international de la cybersécurité (FIC 2019), le cabinet de conseil et d’audit PwC France lance l’association Cyber Intelligence X Sectors Alliance (ou CIX-A).

Des entreprises du CAC 40 ont apporté leur soutien au projet. L’équipementier automobile français Faurecia et le groupe pharmaceutique Sanofi en font partie.

L’alliance CIX-A ainsi formée anime, au profit de ses membres, une plateforme collaborative de renseignement sur les cybermenaces (ou cyber threat intelligence). Les grandes entreprises et organisations sont conviées à la rejoindre et à utiliser ses outils :

un espace dédié au renseignement sur les cybermenaces

un agent conversationnel ou chatbot (IntelBot)

un intranet sécurisé pour les retours d’expérience

L’ensemble est encadré par le pôle Cyber Intelligence de PwC.

« Nous espérons d’ici 2020 passer à l’ère d’une cybersécurité collaborative entre le plus grand nombre d’acteurs économiques en France », a déclaré Philippe Trouchaud, associé PwC en charge du pôle Cyber Intelligence. « Puis à terme à un échelon international ».

Cyber threat intelligence

L’alliance ambitionne donc, dans un premier temps, d’inciter de grands comptes en France à échanger en temps réel via la plateforme. Celle-ci étant dédiée au partage d’informations « cybersécuritaires ». Et à la diffusion de meilleures pratiques de prévention, détection et réponse à incidents dans les entreprises et « chez leurs sous-traitants ».

L’alliance présidée par Michel Cazenave s’est ainsi donnée quatre missions : veiller, protéger, anticiper et remédier. En bref, l’organisation veut fournir à ses membres « une vision prospective », a expliqué le responsable sûreté et sécurité des SI chez PwC France.

Aussi, il est précisé sur le site dédié : « les objectifs de notre plateforme sont la production de renseignements précis détaillant le déroulement des attaques cyber ». Mais aussi « l’exploitation de toutes les données collectées aux fins d’analyses prospectives utiles à la prise de décisions opérationnelles, managériales et exécutives ».

(crédit photo © i3d – shutterstock)