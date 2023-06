FinOps : une mise en conformité qui peut coûter cher

Dans le cloud hybride, limiter le gaspillage reste un défi pour des entreprises qui s’efforcent d’optimiser leurs investissements informatiques. C’est ce que montre un rapport* de Flexera.

L’enquête internationale a été menée en mars 2023 auprès de 500 décideurs et utilisateurs IT dans de moyennes et grandes entreprises. Que retenir de l’exercice ?

Environ un tiers des dépenses des entreprises en logiciels (desktop, SaaS, IaaS et datacenter) restent sous-employées ou gaspillées, selon le rapport.

Or, pour 40% des répondants identifier les doublons et récupérer des licences de produits logiciels inutilisées ou sous-utilisées pour les réaffecter sont des priorités.

Si la gestion d’actifs logiciels sur site a la primeur pour 70% des équipes en charge, la profusion de services cloud entraîne un réalignement des priorités. Trois organisations interrogées sur cinq ont une équipe en charge de la gestion cloud et de son optimisation.

Une équipe FinOps dédiée

72% des organisations concernées disent travailler avec une équipe FinOps dédiée. Les équipes en charge consacrent l’essentiel de leur temps de travail à des activités d’évaluation.

Quant au recours à l’audit, il s’est systématisé.

SaaS, services du cloud public, logiciels sous licence… Microsoft, IBM, Oracle, Adobe et SAP sont les fournisseurs les plus offensifs en matière d’audit de logiciels.

À la suite d’audits de fournisseurs de logiciels, 15% des organisations ont payé chacune plus de 5 millions de dollars au cours des trois dernières années en régularisations et pénalités.

Malgré tout, les programmes de gestion d’actifs logiciels (SAM) leur permettent de limiter ces coûts. 55% disent avoir économisé plus d’un million de dollars. Une minorité (16%) déclare même avoir économisé par ce biais plus de dix millions de dollars au cours de l’année écoulée.

Aussi, selon une autre analyse de Flexera, les trois principaux axes de progression sont :

– La gestion des dépenses cloud

– Le sécurité des services cloud

– Les compétences et l’expertise à intégrer

* source Flexera – « State of ITAM 2023 »

