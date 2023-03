Cloud : le FinOps et la sécurité d’abord

Avec l’augmentation des investissements cloud des entreprises, le contrôle des coûts devient une priorité absolue. C’est ce que montre le rapport « State of the Cloud » 2023 de Flexera.

L’enquête internationale a été menée auprès de 750 décideurs et utilisateurs cloud dans de moyennes et grandes entreprises. 87% font le choix du multicloud. Parmi ces organisations, 72% optent pour un modèle hybride (cloud public et cloud privé de différents fournisseurs).

Par ailleurs, 25% des organisations déclarent un investissement annuel dans le cloud public de 12 millions de dollars et plus. Ressources cloud non exploitées, sur-dimensionnement… Les répondants estiment que 28% des dépenses cloud de leur organisation sont gaspillées.

A l’échelle mondiale, selon une autre source (Synergy Research Group), des milliards de dollars sont investis chaque année dans les services d’hyperscalers. Les dépenses mondiales des entreprises dans les services cloud d’infrastructure ont ainsi augmenté de 10 milliards $ d’une année sur l’autre, franchissant les 61 milliards $ au quatrième trimestre 2022.

AWS reste le chef de file. La filiale cloud d’Amazon, devance Microsoft Azure (qui a été le seul hyperscaler à gagner des parts de marché sur la période) et Google Cloud.

Ensemble, AWS, Microsoft et Google captent 67% du marché mondial des services infra cloud. Leur domination est plus marquée encore sur les segments des IaaS et PaaS publics, qui représentent l’essentiel du marché. Les multinationales américaines en contrôlent 73%.

Cloud : optimiser les coûts, sécuriser et recruter

Les trois priorités les plus souvent mentionnées dans le rapport Flexera sont :

– La gestion des dépenses cloud (option citée par 82% des répondants)

– Le sécurité des services cloud (79%)

– Les compétences et l’expertise à intégrer (78%)

Certes, la perception du gaspillage des ressources cloud a baissé de 4 points en douze mois.

Malgré tout, le contrôle des coûts devance la sécurité. C’est une première après plus de dix éditions annuelles du rapport propulsé par l’éditeur ITAM* Flexera. Dans ce contexte, 72% des organisations concernées disent travailler avec une équipe FinOps dédiée.

* ITAM = IT asset management (ou gestion d’actifs informatiques).