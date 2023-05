FOCUS : vers une spécification FinOps référente pour le cloud

Vers une spécification référente pour évaluer les coûts du cloud ? C’était l’objet d’un groupe de travail « Open Billing Standards » au sein de la Fondation FinOps.

Cette dernière a changé de braquet en début d’année. Elle a décidé de constituer un projet autonome nommé FOCUS (FinOps Open Cost & Usage Specification) et placé sous l’aile de la Fondation Linux. Un choix qui tient notamment à la gestion de la propriété intellectuelle*.

FOCUS vise aussi le SaaS

Le socle du projet est établi depuis quelques semaines. Tout comme son comité de pilotage, pour le moment composé de trois membres. Ils représentent Google, Microsoft et la FinOps Foundation. L’objectif n’a pas changé : développer un langage commun (terminologie + schéma) pour normaliser les indicateurs entre les CSP – y compris le SaaS.

La première version de la spécification (0.5) doit être présentée fin juin lors de la conférence FinOps X. Elle est censée englober AWS (par l’intermédiaire de l’outil Cost and Usage Reports), Azure (via l’API de facturation) et GCP. MongoDB, CloudFlare et Datadog font partie des autres sources officiellement envisagées en l’état. En parallèle, il est question d’intégrations avec les standards OpenCost, OpenData, OpenSecurity, OpenTelemetry et OpenDNS.

Outre Google et Microsoft, VMware et Accenture sont membres du projet. Ils côtoient des fournisseurs d’outils FinOps tels que CloudMonitor, CloudTracker et CloudZero.

* Les fruits de ces travaux seront mis en open source. Reste à déterminer sous quelles licences.

