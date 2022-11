La Fondation Linux Europe lance le projet Sylva

Deux mois après son lancement, la Fondation Linux Europe annonce héberger son premier projet : Sylva

L’initiative vise à accélérer la « cloudification » réseau par le biais d’une infrastructure logicielle dans le nuage informatique.

Les opérateurs européens Orange, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica et Telecom Italia sont parties prenantes.

Les équipementiers européens Ericsson et Nokia font également partie des membres fondateurs du projet Sylva.

Celui-ci sera ouvert à d’autres acteurs, y compris ceux qui sont basés en dehors de l’Union européenne.

Ecosystème telco et cloud

L’objectif principal du projet Sylva est ainsi de publier un stack d’infrastructure « cloud native » pour héberger des cas d’utilisation Telco (5G, OpenRAN, CDN…) et de périphérie de réseau (Edge).

« Les principaux défis techniques ciblés par Sylva sont la performance réseau, le cloud distribué (Kubernetes multi clusters, automatisation bare metal), l’efficacité énergétique, la sécurité (renforcement et conformité) et l’ouverture (capitaliser et contribuer à Anuket, Nephio, O-RAN, etc.) », peut-on lire sur la page GitLab du projet.

L’ambition est double :

Le socle technique doit faciliter le développement et la mise en production de solutions à intégrer dans des composants open source existants et des produits commerciaux. Il s’agit, par ailleurs, de proposer une implémentation de référence de cette infrastructure logicielle cloud tout en accélérant l’adoption de fonctions réseau dans le cloud à travers un programme d’intégration et de validation.

Arpit Joshipura, directeur Networking, Edge & IoT de la Linux Foundation, précise la motivation.

L’ambition, dit-il, est de mieux exploiter « la puissance de l’open source pour accélérer la cloudification du réseau dans le cadre des directives de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité. »

