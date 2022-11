5 grandes tendances réseau pour 2023 et au-delà

Confrontées à la massification du travail hybride en période d’incertitudes économiques, les entreprises adaptent leur stratégie réseau.

Comment vont évoluer les usages de la connectivité dans les cinq ans à venir ?

Le cabinet américain IDC livre ses prévisions globales sur le sujet à l’attention des directions des systèmes d’information (DSI) et de leur écosystème.

Voici 5 des principales tendances mises en exergue par la société d’analystes de marché :

API, Cloud et NetOps

1. API basée sur le Cloud >

Selon IDC, à horizon 2024, 75% des entreprises dans le monde tireront parti d’interfaces de programmation applicative (API) cloud et de plateformes UCaaS/CPaaS (communications unifiées/communication en tant que service). Ainsi, pour améliorer l’expérience et l’engagement des utilisateurs et des clients, PME et grands groupes se détournent de solutions collaboratives on-premise et investissent davantage les services cloud.

2. Réseau sans fil « d’abord » ? >

D’ici 2025, une entreprise du numérique sur deux investirait en priorité dans une infrastructure réseau multi-accès cloud et sans fil (wireless) utilisant différentes technologies (5G, WIFI 5, 6, 7…). Et ce pour des cas d’usage critique. Toutefois, « seulement » 30% des organisations bénéficieraient alors pleinement de la 5G pour ces mêmes usages.

3. Cloud et réseau étendu (WAN) >

Les services de réseau étendu (wide area network, WAN) des hyperscalers du cloud seront utilisés par 50% des grandes entreprises à horizon 2024, selon IDC. Une tendance qui pousse toujours plus les opérateurs de télécommunications à jouer un rôle d’intégrateur de services.

4. SD-WAN et NetOps >

Comment soutenir le travail à distance d’équipes distribuées et assurer la continuité d’activité ? Le WAN défini par le logiciel (ou SD-WAN, software-defined WAN) et géré dans le cloud est un des outils clés. L’an prochain, jusqu’à 40% des entreprises en tireraient pleinement parti. 30% privilégiant l’approche NetOps (network operations) et d’autres combinaisons d’équipes et technologies associées aux opérations informatiques : DevOps, AIOps, etc.

5. Satellites LEO >

D’ici 2027, 80% des entreprises du classement Forbes G2000 opteront pour des systèmes satellitaires en orbite terrestre basse (LEO, low-earth orbit) pour assurer la couverture réseau de sites internationaux éloignés, ruraux et/ou à haut risque, anticipe IDC.