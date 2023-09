Formation cybersécurité : Wallix fait équipe avec les IUT

Face à la pénurie de compétences cyber, les acteurs de la filière s’organisent. C’est le cas de Wallix, spécialiste français du PAM qui se lance dans la formation auprès des 3 500 étudiants français qui se forment au sein des 29 Bachelors Universitaires Technologiques (BUT) Réseaux & Télécoms, spécialité cybersécurité et de leurs enseignants.

Lancé il y a quelques mois, son programme de formation « We Edu » va être dispensé à tous les étudiants en 2ème et 3ème année. Il se décline par l’acquisition de deux compétences majeures : administrer et surveiller un système d’information sécurisé.

« L’acquisition de ces deux compétences se base sur de nombreuses mises en situation professionnelle au travers d’une approche par projets. Pour cela, le BUT Réseaux & Télécoms * propose aux étudiants des formations certifiantes, délivrées par des professionnels du secteur, qui leur permettent d’acquérir la maitrise de diverses solutions de cybersécurité au sortir de leurs études. Cela constitue une garantie pour les futurs employeurs .» explique les deux partenaires.

Une certification pour les enseignants et les étudiants

Concrètement, les enseignants vont être formé via la certification Qualiopi avec un accès aux ressources techniques et pédagogiques de la solution PAM4ALL, la solution unifiée de sécurité des accès – humains ou machines – aux SI et postes de travail de Wallix. . A la fin de leur cursus, les étudiants pourront passer l’examen de certification pour cette solution.

« Bien que le secteur souffre encore de pénurie de talents, nous assistons à un changement de paradigme. Travailler dans la cybersécurité était considéré comme marginal il y a quelques années. Aujourd’hui nous constatons qu’une majorité des étudiants recrutés en 2021 ont choisi le BUT Réseaux & Télécoms pour la spécialité cybersécurité. C’est une excellente nouvelle pour la filière ! » explique Frédéric Drouhin, Président de l’Assemblée des Chefs de Départements Réseaux et Télécommunications.

Cette offre de formation/certification a déjà été déployée dans le cadre d’un partenariat avec l’école d’ingénieurs ESIEA.

« Le diplôme de grade de licence que délivre le BUT Réseaux & Télécoms, permet aux étudiants une insertion directe dans la vie professionnelle à la sortie du Bachelor, dans des secteurs et métiers variés. Nous y voyons une réponse directe, à l’échelle française, aux besoins urgents d’assurer une continuité en ressources humaines des directions informatiques de nos clients, et des utilisateurs qui peinent à recruter pour assurer la résilience de leur organisation.» explique Jean-Noël de Galzain, fondateur et PDG de WALLIX, par ailleurs Président de Hexatrust.

* Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est un diplôme national délivré en 3 ans par les IUT. Il représente une évolution du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) qui se préparait sur 2 ans. Sur les 108 IUT existants, 29 proposent le BUT Réseaux & Télécoms