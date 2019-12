Fortinet absorbe CyberSponse et son expertise SOAR

Les liens se resserrent entre Fortinet et CyberSponse.

Le premier vient de boucler l’acquisition du second.

Les deux entreprises étaient déjà partenaires.

Dans le cadre de sa stratégie « Security Fabric » axée sur l’interconnexion des solutions de sécurité (schéma ci-contre), Fortinet a fait la passerelle avec l’offre de CyberSponse. En l’occurrence, une plate-forme SOAR (orchestration de la sécurité et automatisation de la réponse aux incidents).

Cette jonction alimente aujourd’hui les produits :

L’ensemble regroupe quelque 300 connecteurs et 200 playbooks (canevas « prêts à l’emploi ») pour améliorer la réponse aux incidents.

Sa cible est double : à la fois les entreprises qui opèrent des centres opérationnels de cybersécurité (SOC) et celles qui en fournissent les composantes. Avec une promesse : l’automatisation face à la pénurie de profils.

Avec l’acquisition de CyberSponse, Fortinet promet à ses revendeurs davantage de valeur ajoutée. Pour les clients finaux, il faut s’attendre à des connexions supplémentaires avec des solutions de l’écosystème Fabric.

Photo d’illustration © Hywards – Shutterstock.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.