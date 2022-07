Données de santé : la France à la tête des travaux sur le futur Espace européen

Qui pour développer une version de test de l’Espace européen de données de santé (EHDS) ? Ce sera un consortium emmené par… le Health Data Hub. La Commission européenne a retenu la candidature que le groupement d’intérêt public français a montée avec quinze autres entités.

📢Very proud to be a partner in the European Health Data Space pilot project for secondary use of #healthdata that will be launched soon!

Our consortium led by @HealthDataHub brings together 16 partners from 10 European countries and organisations. #EHDS

👉https://t.co/sh3TPXEW7f pic.twitter.com/9MLe2UAH6l

— EU Health Information System Unit - Sciensano (@EU_HIS_Unit) July 19, 2022