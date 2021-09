Gestion des API : un enchevêtrement qui peut coûter cher

Obtenir davantage de visibilité d’interfaces de programmation (API) qui permettent à différents composants logiciels et applications d’interagir peut se révéler ardu.

En effet, la gestion d’API se complexifie pour tenter de satisfaire aux exigences de sécurité, faciliter la migration de charges de travail vers le cloud, ou encore renforcer l’agilité des organisations.

Mais la situation est tendue.

C’est ce qui ressort d’une enquête internationale menée par la société d’études de marché Vanson Bourne pour l’éditeur de logiciels Axway. 800 décideurs IT et métiers dans 6 pays* on été interrogés.

Gérer la complexité

Une entreprise fait appel, en moyenne, à 3 fournisseurs de solutions de gestion des API. Et ce chiffre pourrait passer à 4 d’ici 2023. Or, la multiplication d’intermédiaires peut accentuer les difficultés en matière de sécurité, de productivité, d’innovation (automatisation) et de gouvernance.

En outre, cela peut freiner la réutilisation d’API. Or, la création d’une API coûte en moyenne 29 000 dollars (21 900 $ en France, 35 500 $ aux Etats-Unis). Ainsi, une entreprise lance, en moyenne, 24 offres et projets numériques chaque année. 32% d’entre eux sont retardés.

« L’important est de gérer la complexité, plutôt que de tenter de la minimiser », a déclaré Vince Padua, CTIO* d’Axway. « Les entreprises les plus performantes dans ce domaine peuvent intégrer un nouveau partenaire ou créer une API en un seul jour, car elles établissent un solide programme de gestion des API où la réutilisation, la gouvernance centralisée, et la visibilité sont fondamentales ».

* France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Australie et Singapour.

** Chief Innovation & Technology Officer .

(crédit photo © Shutterstock)