GitHub : 6 points à retenir du rapport Octoverse

GitHub revendique désormais 1 milliard $ de chiffre d’affaires récurrent et 94 millions de développeurs et utilisateurs dans le monde.

Comment évolue la communauté mondiale du développement logiciel formée autour de GitHub ?

La filiale de Microsoft en dit davantage dans son rapport Octoverse dévoilé mercredi 9 novembre lors de la conférence GitHub Universe.

Voici six des principaux enseignements mis en exergue par la plateforme américaine de développement et de code partagé :

94 millions de développeurs >

GitHub revendique dorénavant une communauté de 94 millions de développeurs et contributeurs de l’écosystème open source, dont 20,5 millions de nouvelles recrues en 2022. Autant d’utilisateurs qui s’appuient sur GitHub pour gérer leurs dépôts Git, réviser et sécuriser leur code source ou encore alimenter leurs flux de travail DevOps d’intégration et de déploiement continus (CI/CD).

1 milliard $ de revenus >

Selon Microsoft, GitHub a récemment atteint un chiffre d’affaires annuel récurrent de 1 milliard de dollars, contre 200 à 300 millions de dollars lors de son rachat en 2018.

3,5 milliards de contributions >

Lire aussi : Comment mieux embaucher des développeurs ?

Les développeurs de la communauté sont à l’origine de 85,7 millions de nouveaux dépôts (repositories) créés cette année via GitHub. Un volume en croissance de 20% en glissement annuel. Par ailleurs, 227 millions de requêtes de tirage (pull requests) ont été fusionnées.

Globalement, 3,5 milliards de contributions (commits, pull requests, discussions, révisions…) ont été apportées à l’ensemble des projets hébergés sur GitHub.

GitHub séduit le Fortune 100

Des projets open source… >

90% des projets open source disposant du plus grand nombre de contributeurs sur GitHub (microsoft/vscode, home-assistant/core, flutter/flutter, MicrosoftDocs/azure-docs et microsoft/PowerToys formant le top 5) sont soutenus par des entreprises en 2022.

Ancrés dans le monde des affaires >

La filiale de Microsoft rencontre peu de difficultés pour s’imposer auprès de grands groupes.

Ainsi, 90% des sociétés du Fortune 100 (les 100 plus grandes entreprises aux Etats-Unis classées en fonction de leur chiffre d’affaires) utilisent GitHub Enterprise. En outre, 30% de ces entités ont ouvert un Bureau de programme open source (OSPO ou Open Source Programme Office) pour favoriser la cocréation et la collaboration dans ce domaine.

De surcroît, 50% des nouveaux contributeurs sur GitHub travaillent sur des projets financés par des entreprises.

« Infrastructure as code » >

JavaScript, Python et Java sont à nouveau les langages de programmation les plus populaires auprès de la communauté GitHub. Tandis que TypeScript, C#, C++, PHP (-2 places), Shell, C et Ruby suivent dans le top 10.

Toutefois, c’est HCL (HashiCorp configuration language) qui enregistre la plus forte croissance en glissement annuel (+56% de contributeurs). Une dynamique qui témoigne d’un réél engouement pour l’infrastructure en tant que code (IaC).

#GitHubUniverse is tomorrow! ✨ Don't miss out on the developer event of the season. Register now, virtual tickets are free: https://t.co/7idHEhEz0f pic.twitter.com/84HQiAv1mp — GitHub (@github) November 8, 2022

(crédit photo @github)