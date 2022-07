Sécurité du code au cloud : Snyk Cloud, un joker pour développeurs

Editeur d’une plateforme de sécurité pour développeurs, Snyk officialise le lancement de Snyk Cloud, une solution de sécurité cloud née de l’acquisition récente de Fugue.

L’offre est conçue par et pour les développeurs.

Elle est pensée pour permettre aux équipes DevOps d’intégrer pleinement la sécurité dans le cycle de développement logiciel. Pour ce faire, Snyk Cloud combine et étend les capacités de trois produits : Snyk Infrastructure as Code, Snyk Container et l’outil de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (CSPM) de Fugue.

L’offre ainsi promue vient renforcer la plateforme de sécurité pour développeurs de l’entreprise technologique. Les tarifs de base pour cette plateforme varient de 98 $ à 139 $ par développeur et par mois (édition Team et Business, respectivement).

Sécurité du code au cloud

L’éditeur basé à Boston part du constat suivant « les outils de sécurité cloud et apps qui se concentrent sur la détection de problèmes après déploiement sont trop lents et risqués ».

Avec l’ajout de Snyk Cloud, les utilisateurs de Snyk peuvent disposer d’une plateforme et d’un moteur de politiques unifiées (unified policy engine). L’objectif étant de sécuriser les déploiements via une boucle de rétroaction, du code au cloud (et réciproquement).

Les équipes DevOps peuvent ainsi sécuriser leur environnement conteneurs et cloud (AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Docker, OPA…) avant le déploiement. Il s’agit, selon les promoteurs de l’offre, de préserver le niveau de protection en cours d’exécution, puis d’évaluer et hiérarchiser les corrections à apporter au code. « Détectez les problèmes pendant l’exécution dans vos clouds et conteneurs, détectez la dérive des infrastructures et résolvez les problèmes à la source ». C’est, en somme, ce que propose Snyk avec Snyk Cloud.

🎉 Exciting news! Today, we’re unveiling Snyk Cloud — the industry’s first comprehensive cloud security solution designed by and for developers. Check out the announcement for all of the details and visit us at #reInforce (booth 408) to learn more. 👇https://t.co/1DhY8KB89b — Snyk (@snyksec) July 26, 2022

(crédit photo © Snyk)