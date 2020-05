GitHub : l’activité des développeurs progresse, malgré la crise

L’activité des développeurs est-elle bouleversée par le Covid-19 ? C’est une question posée par GitHub à son écosystème pour enrichir le rapport annuel Octoverse.

Au premier trimestre 2020, l’activité sur la plateforme de développement et de code partagé a été constante ou en augmentation par rapport à la même période en 2019.

En moyenne, les développeurs ont travaillé jusqu’à une heure de plus par jour en semaine et durant les week-ends, a détaillé la filiale de Microsoft dans un billet de blog. Une tendance issue de l’analyse de 40 000 comptes payants, dont 40% basés en Amérique du Nord, 35% en Europe et 17% en Asie, a précisé Nicole Forsgren, VP recherche & stratégie chez GitHub.

Les développeurs ont également collaboré davantage, essentiellement dans l’open source. Des projets comme Jitsi (vidéoconférence) ont enregistré un pic de contributions début avril.

Dans l’ensemble, GitHub, la plateforme aux 41 millions de développeurs, a constaté une augmentation du nombre d’utilisateurs « actifs » par rapport à 2019.

Le rythme de croissance a été constant au cours des trois premiers mois de l’année 2020.

D’après une autre enquête (InfluxData), un tiers des développeurs (télé)travaillent davantage depuis la crise du Covid-19, mais ils sont aussi nombreux à se sentir moins productifs et plus isolés. Le risque d’épuisement professionnel ne devrait pas être négligé, selon GitHub.

(crédit photo via Visual Hunt)

