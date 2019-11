Open Source : 10 projets au top sur GitHub

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quels sont les projets logiciels open source les plus populaires auprès des 40 millions de développeurs qui utilisent GitHub dans le monde ?

Cette année 2019, selon le rapport Octoverse de GitHub, les projets les plus en vue sur la plateforme de développement et de code source partagé comptent plus de 10 000 contributeurs chacun. C’est notamment le cas de microsoft/vscode (Visual Studio Code), un projet présent au classement depuis 2016. Le projet ansible est lui aussi toujours prétent dans le top, avec 6 800 contributeurs. De leur côté, les projets flutter, firstcontributions et home-assistant font une entrée remarquée au classement.

Top 10 des projets open source

1. microsoft/vscode (19 100 contributeurs)

2. microsoftdocs/azure-docs (14 000)

3. flutter/flutter (13 000)

4. firstcontributions/first-contributions (11 600)

5. tensorflow/tensorflow (9900)

6. facebook/react-native (9100)

7. kubernetes/kubernetes (6900)

8. definitelytyped/definitelytyped (6900)

9. ansible/ansible (6800)

10. home-assistant/home-assistant (6300)

D’autres projets ont le vent en poupe sur le site acquis en 2018 par Microsoft.

Flutter en forte croisssance

« Les kits et les frameworks de création d’applications et de sites Web qui utilisent différents langages de programmation et plaformes connaissent une forte croissance du nombre contributeurs cette année », a souligné GitHub dan son rapport.

Les projets open source qui affichent la croissance la plus rapide sur GitHub sont :

Le kit de développement logiciel flutter créé par Google a fait le plein de contributions en 2019 pour atteindre la 2e place des projets à plus forte croissance sur GitHub.