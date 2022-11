GitHub Copilot : quels usages en pratique ?

Que peut-on faire avec Copilot ? Envoyer des tweets, par exemple. Ce cas d’usage est un peu « décalé » ; en tout cas présenté comme tel. Si GitHub le met en avant, c’est surtout pour illustrer une facette : comment le service a aidé une développeuse à générer du code Python alors qu’elle ne maîtrisait pas ce langage.

Le code en question fait appel à la bibliothèque Tweepy pour poster par l’intermédiaire de l’API Twitter v2. Quant à la développeuse, elle travaille chez GitHub, où elle a un rôle d’évangélisation auprès de la communauté. Parallèlement à son cas, elle en expose plusieurs autres, dont certains externes à l’entreprise.

L’un d’entre eux repose sur les capacités multilingues de Copilot. Il implique la traduction de chaînes de caractères et de phrases complètes.

I am using github copilot. This thing is really helpful. It also helps with translations! Simple strings and also full sentences.#github #copilot #webdev #coding pic.twitter.com/I01uFADBvx

