GitHub Octoverse : Javascript au top des langages de programmation

Javascript, Java et Python attirent le plus grand nombre de développeurs. Ruby résiste et TypeScript monte en puissance, selon GitHub.

Dans son rapport Octoverse 2018, la plateforme de code source partagé GitHub met en exergue le classement des langages de programmation les plus utilisés par sa communauté de développeurs. Ils étaient plus de 31 millions à fin septembre 2018.

Pour évaluer cette popularité, GitHub a mesuré le nombre de contributeurs uniques aux dépôts (repositories) publics et privés. Le nombre de dépôts créés est également étudié.

Javascript domine dans les deux cas, et ce quelle que soit la région du monde étudiée.

Plébiscite pour Javascript

Voici le top 5 des langages de programmation en fonction du nombre de dépôts créés :

1. Javascript

2. Java

3. Python

4. PHP

5. Ruby

Il existe aujourd’hui « plus de dépôts créés en JavaScript (près d’un million) qu’avec tout autre langage de programmation », a souligné la firme acquise par Microsoft dans un billet de blog. Le nombre de ces dépôts progresse régulièrement depuis la création de GitHub en 2008. La hausse est plus marquée encore depuis 2011.

Les plateformes permettant l’exécution de Javascript côté serveur, comme Node.js (lancé 2009), ont largement contribué au succès de ce langage de développement, selon GitHub.

Ruby toujours résistant

On retrouve Javascript, Java, Python et PHP au quatre premières places du classement des 10 langages affichant le plus grand nombre de contributeurs.

Malgré un nombre de contributeurs en augmentation, Ruby est désormais devancé par C++, C#, TypeScript (entré l’an dernier dans le top 10), Shell et C.

TypeScript en croissance

Dans les langages affichant la croissance la plus rapide nous retrouvons TypeScript (3e). Le langage de programmation open source développé et maintenu par Microsoft.

D’autres langages à typage statique, tels que Kotlin (1er) et Rust (5e), sont bien positionnés. Par ailleurs, HCL (HashiCorp configuration language) est aussi en hausse rapide (2e).

PowerShell (4e), enfin, est utilisé dans différents projets de grandes entreprises.

(crédit photo de une © Shutterstock)