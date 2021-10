GitHub Universe 2021 : les annonces à retenir

Que retenir de l’édition 2021 de la conférence GitHub Universe ?

L’entreprise veut « transformer l’expérience » de millions de développeurs à travers le monde qui créent, déploient et maintiennent leurs logiciels via sa plateforme de développement et de partage de code. Pour ce faire des améliorations viennent enrichir l’offre.

La filiale de Microsoft met en exergue les nouveautés et mises à jour suivantes :

GitHub Issues, solution de planification de projets, est dorénavant disponible en version bêta publique pour tous les utilisateurs de GitHub.com. Issues inclut le support des itérations, des champs personnalisés, des tableaux de projets (public et/ou privés) et des grilles dynamiques. Les développeurs peuvent ainsi filtrer, trier et regrouper des anomalies (issues) et les requêtes de tirage (pull-requests).

Autre outil, GitHub Discussions a été lancé l’an dernier à l’attention de communautés open source souhaitant collaborer hors de la « codebase » classique. Des fonctionnalités ont été ajoutées depuis, dont des labels personnalisables pour filtrer des discussions et permettre leur accès sur GitHub Mobile. Les développeurs pourront aussi prochainement y créer des sondages et accéder à de nouveaux tableaux de bord (community insight dashboards).

Par ailleurs, les utilisateurs de GitHub.com disposent d’une nouvelle palette de commandes en version bêta publique pour naviguer plus facilement dans GitHub.

Disponible actuellement pour les comptes GitHub Team et Enterprise, GitHub Codespaces permet de créer de nouveaux environnements de développement à partir du navigateur ou de VisualStudio Code. Toutes les équipes d’ingénieurs de GitHub ont migré vers Codespaces, devenu l’environnement de développement par défaut pour l’ensemble de GitHub.

L’interface en ligne de commande (CLI) prend en charge les Codespaces. Une nouvelle API REST facilite la gestion programmatique des Codespaces. Le contrôle d’accès pour les ports redirigés est diponible, ainsi l’authentification automatique aux conteneurs de développement stockés dans le registre GitHub (GHCR ou GitHub Container Registry).

Autre capacité, GitHub Copilot, outil de complétion de code reposant sur un modèle d’apprentissage automatique, prend en charge désormais l’éditeur Neovim et les IDE de JetBrains. La prise en charge des complétions multilignes en Java est également proposée.

L’outil d’automatisation des workflows logiciels GitHub Actions a également été mis à jour pour prendre en charge l’authentification OpenID Connect, améliorer les workflows réutilisables et fournir une fonctionnalité de mise à l’échelle automatique des runners auto-hébergés.

Enfin, pour renforcer la sécurité, Github a ajouté le support de Ruby (bêta) au moteur CodeQL qui alimente l’analyse de code de GitHub.

Aussi, la plateforme GitHub Enterprise Cloud a été mise à jour pour améliorer la gestion des identités et des accès (Enterprise Managed Users). Enfin, les administrateurs GitHub peuvent désormais créer des niveaux d’autorisation personnalisés pour les équipes et les collaborateurs externes.

