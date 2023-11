GKE et Anthos ne font plus qu’un chez Google Cloud

Combiner deux offres pour en construire une troisième : dans les grandes lignes, c’est le principe de GKE Enterprise. Google en a fixé le lancement commercial au 15 novembre 2023.

La documentation résume la situation : « GKE Enterprise […] intègre toutes les fonctionnalités d’Anthos à GKE [le Kubernetes managé de Google Cloud, NDLR] dans le cadre d’une plate-forme unifiée ».

L’édition Standard de GKE fonctionne avec un cluster unique, « jusqu’à 15 000 nœuds ». Avec l’édition Enterprise, on bascule sur le concept de parc (regroupement logique de clusters)… avec une dimension hybride/multicloud. Cela implique, entre autres, la disponibilité d’un maillage de services et d’un policy contoller gérés, la gestion de l’entrée multicluster… et donc la capacité à déployer chez d’autres fournisseurs d’infrastructure.

Tandis que GKE Standard est facturé au cluster/heure, GKE Enterprise l’est au vCPU/heure. Il inclut en outre un accès sans surcoût à des fonctionnalités autrement payantes, comme l’analyse de vulnérabilités (packages Java, Go, JavaScript et Python).

Les utilisateurs d’Anthos basculeront vers l’interface unifiée. Google Cloud n’avance pas d’échéance en l’état.

Illustration principale © Jack – Adobe Stock