HP projette jusqu’à 9 000 suppressions de postes supplémentaires

Les plans de restructuration s’enchaînent chez HP.

À l’automne 2016, le fournisseur américain d’ordinateurs personnels et de systèmes d’impression avait annoncé la suppression de 4 000 postes sur trois ans*.

Le compteur prévisionnel était finalement monté à 5 000.

Ce plan de restructuration doit prendre fin au 31 octobre, terme de l’exercice fiscal 2019.

Il sera suivi d’un autre, également étalé sur trois ans. Objectif : environ 1 milliard de dollars d’économies annuelles brutes jusqu’à la fin de l’exercice 2022.

La démarche implique la suppression de 7 000 à 9 000 postes sur les quelque 55 000 que compte le groupe. Elle accompagnera l’ouverture du « prochain chapitre », selon Enrique Lores.

L’intéressé prendra les rênes de HP au 1er novembre 2019, en remplacement de Dion Weisler, sur le départ « pour raisons familiales ».

* Une manœuvre qui faisait suite à la scission de feu Hewlett-Packard Company en deux entités : HPE pour les solutions d’infrastructure, HP pour les PC et les imprimantes.

Photo d’illustration © donjd2 via VisualHunt.com / licence CC BY

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.