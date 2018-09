Hyperconvergence : Aston Martin-RedBull a réduit ses frais logistiques

L’écurie de course automobile a opté pour l’hyperconvence et réalisé des gains très substantiels dans son budget informatique mais également dans ses coûts logistiques. En effet, son nouveau système IT a généré une très forte baisse des frais de transport des systèmes utilisés sur les circuits de compétition à travers le monde.

Pourquoi une écurie automobile fait le choix de l’hyperconvergence ? Aston Martin-RedBull, un des principaux défis IT à relever est la gestion des données collectées sur ses Formules 1 lors des essais et des grand prix.

Températures, pression d’huile, consommation de carburant, indices d’usure,…autant de critères à évaluer qui constituent de très vastes volumes d’informations à traitées en temps réel dans les paddocks techniques et à distance.

Le choix de la DSI s’est porté sur des nœuds hyperconvergés HPE SimpliVity qui présentent l’avantage d’une très haute densité, donc un faible encombrement et un poids réduit au strict minimum. Outre leur grande souplesse pour leur déménagement et installation, ces systèmes coutent beaucoup moins cher à transporter par avion.

Le fret déplacé à chaque compétition a ainsi été allégé et abaissé à quelques centaines de kilos, contre plusieurs tonnes auparavant. Quant au traitement des données – relevant du Big data et de solutions prédictives – il a été nettement optimisé et accéléré.

Crédit photo : Aston Martin/Red Bull