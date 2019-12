Hyperconvergence : Dell et VMware creusent l’écart

C’est une première dans les statistiques d’IDC : les systèmes hyperconvergés* ont dépassé les 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires trimestriel.

Les revenus ont progressé de 18,7 % d’une année sur l’autre. Ils portent la croissance du marché mondial des infrastructures convergées (+ 3,5 %, à 3,75 milliards de dollars).

On ne peut pas en dire autant des deux autres segments qu’IDC distingue dans sa nomenclature :

Si on se réfère aux marques sous lesquelles sont vendues les solutions, Dell tient les rênes de l’hyperconvergence. Il affiche 708,4 millions de dollars de C. A. (+ 42,6 % sur un an), soit 35,1 % de part de marché.

En tête de son catalogue figurent les produits VxRail, basés sur le SDS VMware vSAN. Mais le groupe texan vend aussi, depuis 2014, des configurations Nutanix.

Nutanix, justement, arrive en deuxième position, mais avec des revenus en recul : – 6,8 %, à 262 millions de dollars, soit 13 % de part de marché.

En toile de fond un changement de modèle économique : la prise de distance vis-à-vis du matériel, au profit de la vente de licences logicielles et de support.

Suivent trois ex æquo au sens d’IDC (moins de 1 % d’écart) :

SI on s’intéresse à l’éditeur du logiciel équipant ces systèmes hyperconvergés, VMware occupe le premier rang. Les ventes de licences vSAN totalisent 766 millions de dollars (+ 29,5 %).

Nutanix arrive en deuxième place (- 4 %, à 549,2 millions de dollars), devant deux ex æquo. D’une part, Dell (118,8 millions de dollars ; + 65,5 %). De l’autre, Cisco (109 millions ; + 39,5 %).

* Dans les systèmes hyperconvergés, le stockage, fourni par logiciel, est fondé sur des disques internes aux serveurs. IDC y inclut les solutions qu’il qualifie de « désagrégées », à l’image de NetApp HCI, qui permet de moduler indépendamment espace de stockage et puissance de calcul.

Photo d’illustration © Dell Technologies

