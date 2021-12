Hyperconvergence logicielle : qui sont les principaux fournisseurs ?

Qui sont les têtes d’affiche de l’hyperconvergence logicielle et qu’attendre de leurs offres respectives ? Éléments de réponse sur la base du Magic Quadrant.

Quelle base fonctionnelle attendre en matière d’hyperconvergence logicielle ? Calcul, stockage et réseau virtualisés, avec architecture scale-out et gestion unifiée. Telle est la réponse qu’apporte Gartner.

Son Magic Quadrant consacré à ce segment de l’IT liste aussi des capacités additionnelles « liées au cœur fonctionnel ». En l’occurrence :

– Stockage local (DAS) pour chaque nœud

– Haute disponibilité pour le calcul comme pour le stockage

– Services de données (déduplication, compression, correction d’erreurs)

– Choix du matériel serveur et réseau

Et des capacités qu’il considère pour le moment comme annexes :

– Intégration de logiciels tiers de gestion du réseau

– Prise en charge des conteneurs et de Kubernetes

– Gestion des applications sur le cloud public

Certaines de ces capacités étaient requises pour figurer au « carré magique ». Dont le DAS. La présence d’une brique réseau native intégrée à la pile principale ne l’était en revanche pas.

Hyperconvergence : l’œil sur les hyperscalers

Il y avait aussi quelques critères business. Précisément :

– Avoir, au 30 juin 2021, au moins 50 clients en production ; et au moins 25 dans deux des régions géographiques majeures (Amériques, EMEA, Asie-Pacifique)

– Proposer au minimum un support de niveau 1 (call center / service desk) et 2 (accompagnement technique), en direct ou sous-traité

– Prendre en charge les serveurs x86 d’au moins deux fournisseurs – dont au moins un du top 10 mondial – en plus de ceux éventuellement proposés en marque propre

– Posséder la propriété intellectuelle des fonctions gestion et SDS

Le positionnement des fournisseurs dans le Quadrant repose sur deux axes : « vision » et « exécution ». En fonction de celui auquel on donne la priorité, la hiérarchie varie. Aussi, le tableau qui suit n’est pas à prendre comme un classement. Il reprend toutefois l’ordre dans lequel sont placées les quatre typologies d’offreurs : « leaders » (Nutanix, VMware), « challengers » (ici, aucun), « visionnaires » (Microsoft, StorMagic) et « acteurs de niche » (les cinq autres).

Fournisseur Date de création Siège social 1 Nutanix 2009 États-Unis 2 VMware 1998 États-Unis 3 Microsoft 1975 États-Unis 4 StorMagic 2006 Royaume-Uni 5 Scale Computing 2007 États-Unis 6 Quantum 1980 États-Unis 7 StarWind Software 2003 États-Unis 8 Sangfor Technologies 2000 Chine 9 Huayun Data Group 2016 Chine (Hong Kong)

Les « grands du cloud » ne se sont pas encore glissés dans le classement. Mais cela pourrait ne pas tarder, au vu de leur extension vers les infrastructures internes (AWS Outposts, Google Anthos, Azure Stack Hub…).

