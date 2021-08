IA : Dataiku valorisée 4,6 milliards $

Dataiku, éditeur d’une plateforme de data science, annonce avoir levé 400 millions de dollars en série E auprès de Tiger Global, avec la participation d’investisseurs historiques (ICONIQ Growth, CapitalG, Battery Ventures, FirstMark Capital, Dawn Capital et Snowflake Ventures).

De nouveaux investisseurs, dont Insight Partners, Eurazeo, Orange Ventures, Lightrock et Olivier Pomel, le directeur général de Datadog, ont également contribué à l’effort financier. Les fonds supplémentaires valorise l’entreprise franco-américaine 4,6 milliards de dollars.

Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Dataiku dispose de moyens supplémentaires pour renforcer son effectif (750 collaborateurs actuellement, dont 350 en France) et contribuer à l’extension des usages de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.

L’IA pour « tous les métiers »

« Ce nouveau tour de table renforce l’idée que nous défendons depuis le début, à savoir que l’intelligence artificielle appliquée à chaque processus métier des collaborateurs est incontestablement l’avenir », explique Florian Douetteau, cofondateur et CEO de Dataiku.

L’entreprise revendique plus de 450 clients dans le monde. BNP Paribas, Cisco, la SNCF et Ubisoft en font partie. Dataiku est un des « leaders » du Magic Quadrant Gartner 2021 des plateformes de data science et machine learning, avec Databricks, TIBCO Software, SAS, IBM et MathWorks.

« Nous sommes ravis de soutenir Dataiku car nous croyons fermement que l’association des données et l’adoption élevée de l’IA garantissent une collaboration plus facile et forte entre les différentes équipes au sein des organisations », déclare Yann du Rusquec, partner, Eurazeo.