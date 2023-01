Data et analytique : le joker de la zone EMEA ?

En EMEA, les investissements dans les solutions d’analyse de mégadonnées devraient croître de plus de 19% par an d’ici 2026, selon IDC.

La dynamique des investissements BDA (Big data & Business Analytics) ne se dément pas.

En Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), les investissements dans les logiciels de traitement et d’analyse de mégadonnées devraient croître de plus 15% cette année 2023.

La zone EMEA rattraperait ainsi son retard sur d’autres hubs technologiques mondiaux.

La dynamique serait plus marquée encore dans les années à venir.

La croissance à deux chiffres du Big data

Les investissements des entreprises et d’autres acteurs économiques dans les solutions du Big data et de l’analyse de données progresseraient en moyenne de 19,1% par an d’ici 2026.

C’est en tout cas ce que prévoit la société américaine d’analystes de marché.

La dynamique serait ainsi sensiblement supérieure à celle enregistrée en Amérique. Mais, elle serait inférieure au niveau de croissance attendue dans la région Asie-Pacifique.

A l’échelle mondiale, ce sont les outils et plateformes de business intelligence et d’analyse de données qui devraient afficher le taux de croissance annuel moyen le plus élevé (+23,6%).

Lire aussi : Gestion de données : Databricks muscle sa direction juridique

Quand le marché dans son ensemble – IC inclut alors les plateformes de gestion d’analyse et d’intégration de données, sans oublier les applications de gestion et d’analyse des performances – devraît croître en moyenne de 20% par an sur la période étudiée.

La data contribue ainsi largement à la bonne santé du marché logiciel. Autant d’investissements IT qui sont à l’épreuve de la récession, selon d’autres analystes de marché.

En outre, le marché BDA est relativement peu impacté par la guerre russo-ukrainienne et l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar.

« Les technologies les plus transformatrices — comme les applications d’analyse les plus populaires, les plateformes logicielles d’IA et les outils d’intégration et d’intégrité des données, sont moins touchées par les défis du marché », a déclaré Thomas Vavra, vice-président associé European Software Data & Analytics chez IDC. Ces solutions, a-t-il ajouté, « sont au cœur des stratégies visant à rechercher de nouvelles opportunités et à atténuer les risques ».

De quoi rasséréner les multinationales du secteur (AWS, Google, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP, SAS…) et leur écosystème, des start-up aux grands groupes ?