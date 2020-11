IA : qui sont les startups françaises du secteur IT ?

Pour la deuxième année consécutive, l’association France Digitale a dévoilé une cartographie des startups françaises évoluant dans le domaine de l’IA.

» Si l’association n’a retenue que 453 startups dans sa cartographie en 2020, ce sont bien plus de 700 startups qui ont déclaré utiliser l’intelligence artificielle dans leur solutions et qui ont été passées à la loupe. L’objectif a été de sélectionner celles qui ont une proposition de valeur centrée sur l’IA. » explique France Digitale.

Au sein de ce classement*, France Digitale distingue deux catégories BtoB qui ciblent les directions IT ( voir infographie ). La première » AI for Business » est segmentée en plusieurs marchés : HR/Legal, Sales/Marketing, Security/Fraud, Business/Predictive Intelligence et Customer Support. La seconde, baptisée » Platforms », propose cinq catégories dont celles consacrées au » Natural Language », au « Hardware/Processing » et au « Big Data/Machine Learning ».





* méthodologie : La classification proposée repose essentiellement sur du déclaratif et remontée à l’aide d’un questionnaire d’inscription – cette méthode peut contenir des inexactitudes. Les startups présentes dans le document sont actives en 2019, possèdent un siège social en France et ont une proposition de valeur centrée sur l’intelligence artificielle. Plus de 710 entreprises se déclarant faire de l’IA ont été analysées par France Digitale.