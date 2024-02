Une offre commerciale émerge autour de LangChain

Développer des applications reposant sur des LLM ? Il y a LangChain pour ça.

L’entreprise qui porte ce framework devenu réferent vient de boucler un tour de table. Montant : 25 M$, avec Sequoia Capital en lead.

Elle avait effectué sa levée d’amorçage en avril 2023, pour 10 M$. LangChain, lancé six mois plus tôt, comptait alors « plus de 350 contributeurs ». Aux dernières nouvelles, on a dépassé les 2000.

L’annonce du tour de table s’accompagne du lancement d’une première offre commerciale. Son nom : LangSmith. Il s’agit d’une boîte à outils AIOps, pour le test, la supervision et le déploiement d’applications LLM. Y compris celles qui n’exploitent pas le framework.

LangChain est modulaire : il permet d’assembler des composants sous forme de chaînes à partir desquelles on peut éventuellement constituer des agents.

LangChain fournit notamment des connecteurs de données et des intégrations avec des bases de données vectorielles. Il donne aussi accès à des architectures de référence (templates) et à des modèles d’agents génériques. Une bibliothèque LangServe permet le déploiement de chaînes en tant qu’API.

À consulter en complément :

Google ouvre un nouveau centre de recherche sur l’IA à Paris

L’offre GenAI d’Oracle en cinq points

Keyframer : quand Apple applique GPT-4 au motion design

Bard devient Gemini, mais qui peut vraiment y accéder ?

Mistral AI renforce son organisation « corporate »

Illustration